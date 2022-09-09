09 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

09.09.2022 06:42
09 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

09 Eylül 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Şok Dalgası 2

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Magazin D Yaz

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:00 Recep İvedik 3

23:45 Buz Kıyameti

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 09 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 09 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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