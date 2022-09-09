09 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

09.09.2022 06:42
09 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

09 Eylül 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:20 Aramızda Kalsın

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Deprem

22:15 Deprem

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Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Deprem, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 09 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 09 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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