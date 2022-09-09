Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Mükemmel Eşleşme
04:20 Masumlar Apartmanı
06:40 Yedi Numara
09:00 Tozkoparan İskender
11:55 Anadolu'da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:15 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 09 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika