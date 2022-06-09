09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

09.06.2022 06:42
09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

09 Haziran 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Litvanya - Türkiye

03:45 Milli Maç Özel

05:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

06:30 FIFA Magazin

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:40 2021-2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler

13:40 2021-2022 Sezonu Derleme

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:40 Uefa Uluslar Ligi Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol Transfer

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7 Haziran 2022 Haberleri 7 Haziran 2022 Haberleri Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Kaynak: InterSinema.com

Litvanya, Türkiye, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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