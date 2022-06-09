Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Litvanya - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
06:30 FIFA Magazin
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
13:40 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:40 Uefa Uluslar Ligi Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Son Dakika › TV › 09 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika