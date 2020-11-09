Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Kuruluş Osman
02:20 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
20:00 Rampage: Büyük Yıkım
22:05 Babam
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika