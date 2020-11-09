09 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hasret Bitti

00:45 Bir Nefes Yeter

02:15 Hasret Bitti

03:15 Müzik Arası

04:15 Küçük Ağa

04:15 5N 1K

05:00 Küçük Ağa

06:30 Ankara'nın Dikmeni

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çarkıfelek

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Kung Fu Panda 3

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Fırıncının Karısı

22:00 Fırıncının Karısı

23:45 Çok Güzel Hareketler 2