Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hasret Bitti
00:45 Bir Nefes Yeter
02:15 Hasret Bitti
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa
04:15 5N 1K
05:00 Küçük Ağa
06:30 Ankara'nın Dikmeni
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çarkıfelek
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Kung Fu Panda 3
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Fırıncının Karısı
22:00 Fırıncının Karısı
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika