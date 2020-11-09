Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:35 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Yılport Samsunspor - Altınordu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika