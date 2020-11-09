09 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Stadyum

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:35 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:00 Spor Bülteni

11:45 Süper Lig Özetler

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Hafta Sonu

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Yılport Samsunspor - Altınordu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Stadyum

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

23:05 Taktik Analiz