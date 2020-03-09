09 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Arabulucu
02:35 Arabulucu
03:00 Killing Salazar
05:00 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:45 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
23:15 Gel Dese Aşk