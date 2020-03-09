09 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Maç Saati

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

06:00 Maç Saati

06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

07:15 Özel Röportaj

07:45 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

09:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:30 Maç Saati

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

13:45 Maç Saati

13:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

14:15 Devre Arası

14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Sonu

16:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:30 Dünden Bugüne

18:00 Maç Önü

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 DG Sivasspor - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 DG Sivasspor - Galatasaray

20:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor

20:45 Süper Lig Devre Arası

21:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 STSL Maç Özetleri

23:30 Maç Saati