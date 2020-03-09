09 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Öğretmen

02:45 Aşk Yeniden

04:00 Kadın

06:00 Zümrüdüanka

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Mucize Doktor

12:15 Hayat Sevince Güzel

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

20:00 Yasak Elma