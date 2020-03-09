09 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Çukur

02:30 Çukur

03:15 Zemheri

05:00 Pazar Sürprizi

05:45 Cumartesi Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Tarkan Gümüş Eyer

14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

20:00 Çukur

21:45 Şekerpare

23:45 Ramo