Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 Fransa'dan Futbol
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:47 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 Süper Lig
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 Trabzonspor - A. Alanyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - A. Alanyaspor
17:00 beIN Teknik
17:45 Serie A Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig
20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
21:00 Süper Lig
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Juventus - Porto
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika