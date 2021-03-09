Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teşkilat
00:15 Dizi
02:25 52 Hafta
02:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:00 Diriliş Ertuğrul
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:25 Yok Olmadan Keşfet
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika