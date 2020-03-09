09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak
" Koronavirüs, Dünya Kupası'nı Çin'den Antalya'ya getirdi"SÜPER LİG20.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV AntalyasporBEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılarda Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacakFENERBAHÇESarı lacivetliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.BAŞAKŞEHİR İstanbul ekibi, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Anadolu Efes - Gaziantep BasketbolVOLEYBOLEfeler Ligi
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