09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak"Koronavirüs, Dünya Kupası'nı Çin'den Antalya'ya getirdi"SÜPER LİG20.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV AntalyasporBEŞİKTAŞ17.

09 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: Hedefimiz minimum 4 sporcuyla olimpiyata katılmak

" Koronavirüs, Dünya Kupası'nı Çin'den Antalya'ya getirdi"

SÜPER LİG

20.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah beyazlılarda Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE

Sarı lacivetliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

İstanbul ekibi, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

VOLEYBOL

Efeler Ligi

19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
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