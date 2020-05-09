09 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:00 Badem Şekeri 5

04:15 Aşk Yeniden

05:45 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Zuhal Topal’la Sofrada

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Askerde

20:30 Zuhal Topal’la Sofrada

22:30 Niyazi Bey

22:30 Benimle Söyle

23:30 Badem Şekeri 5