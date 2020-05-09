09 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:15 Kalp Atışı

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Emine

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 İçerde