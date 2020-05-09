09 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:05 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
09:30 Sinema
09:30 Medcezir
10:15 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:00 Dizi
13:00 Jet Sosyete
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:00 Kiralık Aşk
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:15 Medcezir
20:15 Büyük Baskın
22:15 Büyük Baskın