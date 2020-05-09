09 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:05 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

09:30 Sinema

09:30 Medcezir

10:15 Kiralık Aşk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Evde Hareket Zamanı

13:00 Dizi

13:00 Jet Sosyete

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:00 Kiralık Aşk

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:15 Medcezir

20:15 Büyük Baskın

22:15 Büyük Baskın