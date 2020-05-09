09 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:25 Kamu Spotu: Evde Spor
02:40 Juventus Goller
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Nostaljik Maçlar
03:10 Spor Akşamı
04:10 Spor Kitaplığı
04:15 Portekiz - İngiltere
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Hırvatistan - İngiltere
06:40 Beşiktaş Goller
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 Fenerbahçe Goller
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Çek Cumhuriyeti
07:00 İsveç - Hollanda
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:25 Orhan Ayhan'la
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - Çek Cumhuriyeti
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Unutulmaz Maçlar
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:45 Milan - Juventus
15:50 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
16:00 Fransa - Yunanistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:15 Türkiye - Almanya
18:40 Fenerbahçe Goller
18:50 Inter - Napoli
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Portekiz - İngiltere
23:10 La Liga Goller
23:30 Unutulmaz Maçlar