09 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 09 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

54 dakika önce

09 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

09 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 Unutulmaz Maçlar

01:25 Kamu Spotu: Evde Spor

02:40 Juventus Goller

02:55 Spor Kitaplığı

03:00 Nostaljik Maçlar

03:10 Spor Akşamı

04:10 Spor Kitaplığı

04:15 Portekiz - İngiltere

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Hırvatistan - İngiltere

06:40 Beşiktaş Goller

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:50 Fenerbahçe Goller

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya - Çek Cumhuriyeti

07:00 İsveç - Hollanda

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:25 Orhan Ayhan'la

09:30 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:25 Hava Durumu

10:30 Almanya - Çek Cumhuriyeti

11:45 La Liga Goller

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Unutulmaz Maçlar

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 2018 Dünya Kupası Özetler

15:45 Milan - Juventus

15:50 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

16:00 Fransa - Yunanistan

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:15 Türkiye - Almanya

18:40 Fenerbahçe Goller

18:50 Inter - Napoli

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 Yunanistan - Çek Cumhuriyeti

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Portekiz - İngiltere

23:10 La Liga Goller

23:30 Unutulmaz Maçlar

Orhan Ayhan, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


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