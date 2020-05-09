09 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Kuşlarla Yolculuk
00:15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:20 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:05 Vefa Dediğin
05:15 Tam Zamanı
05:20 Ömür Dediğin
05:30 Dert Ortağı
05:45 Sağlıklı Mutfak
05:55 Mesnevi'den Hikayeler
06:25 Küçük Hanımefendi
06:30 Bir Yusuf Masalı
08:20 Uğurlugiller
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
09:30 Kuruluş
10:40 Perihan Abla
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:05 Gülşen Abi
13:45 Sağlıklı Mutfak
13:55 Yedi Numara
14:45 Uzaktan Erişim
14:55 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:50 Kalk Gidelim Eve
21:50 Dengi Dengine
23:10 Mesnevi'den Hikayeler
23:35 Kuşlarla Yolculuk