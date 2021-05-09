09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

09 Mayıs 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:20 Güzel Köylü 07:00 Medcezir 09:30 Cocomelon 10:00 Son Hava Bükücü 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 En Güzel Bölüm 13:15 Kağıt Ev 17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara

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