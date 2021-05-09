Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:20 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
09:30 Cocomelon
10:00 Son Hava Bükücü
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:15 Kağıt Ev
17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika