Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 Teknik Analiz
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 Hava Durumu
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Takvim Yaprakları
10:30 Teknik Analiz
11:40 TFF 1. Lig Özetler
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Bülteni
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Hafta Sonu
14:50 Takvim Yaprakları
15:00 Spor Bülteni
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Hedef Süper Lig
17:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın)
20:00 Hedef Süper Lig
20:25 Menemenspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika