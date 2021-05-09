09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

09.05.2021 06:42
09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

09 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:15 Teknik Analiz

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

09:10 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 Hava Durumu

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Takvim Yaprakları

10:30 Teknik Analiz

11:40 TFF 1. Lig Özetler

11:50 Takvim Yaprakları

12:00 Spor Bülteni

12:45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Hafta Sonu

14:50 Takvim Yaprakları

15:00 Spor Bülteni

15:50 Spor Kitaplığı

16:00 Hedef Süper Lig

17:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın)

20:00 Hedef Süper Lig

20:25 Menemenspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.

22:30 Stadyum

09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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