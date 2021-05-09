09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

09 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:15 Teknik Analiz 05:45 Süper Lig Özetler 06:20 TFF 1. Lig Özetler 06:30 Euro 2020 Magazin 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Stadyum 09:10 Almanya Bundesliga Özetler 09:25 Hava Durumu 09:30 Olimpiyat Ateşi 10:25 Takvim Yaprakları 10:30 Teknik Analiz 11:40 TFF 1. Lig Özetler 11:50 Takvim Yaprakları 12:00 Spor Bülteni 12:45 İngiltere Premier Lig Özetler 13:00 Spor Hafta Sonu 14:50 Takvim Yaprakları 15:00 Spor Bülteni 15:50 Spor Kitaplığı 16:00 Hedef Süper Lig 17:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın) 20:00 Hedef Süper Lig 20:25 Menemenspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. 22:30 Stadyum

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