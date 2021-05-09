09 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı

09 Mayıs 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Rüya Makamı 02:35 Sahur Bereketi 04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 05:00 Elimi Bırakma 08:10 Kuşlarla Yolculuk 08:40 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 13:05 Şehirden Uzakta 14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu Hikayeler 16:00 Tozkoparan İskender 18:00 Ana Haber 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 20:30 Teşkilat

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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