09 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Tırmanış Dünya Kupası

01:00 Bisiklet: İtalya Turu

02:30 Touring Car Racing

03:15 Touring Car Racing

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 6 Hours Of Spa-Francorchamps

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Triatlon

10:30 6 Hours Of Spa-Francorchamps

12:30 Touring Car Racing

13:00 Electric Touring Car Racing

14:00 Bisiklet: İtalya Turu

15:30 Bisiklet: İtalya Turu

17:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:25 Haberler

18:30 From The Top

19:00 From The Top

19:30 Her Game

20:00 The Minute

20:05 Haberler

20:10 Triatlon

21:00 Eskrim: Grand Prix

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet: İtalya Turu

23:00 Bisiklet: İtalya Turu