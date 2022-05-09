Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Kasaba Doktoru
05:25 Elimi Bırakma
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika