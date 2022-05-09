09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

09.05.2022 09:41
09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

09 Mayıs 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:55 Kasaba Doktoru

05:25 Elimi Bırakma

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kasaba Doktoru

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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Alparslan Büyük Selçuklu, Kasaba Doktoru, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 09 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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