09 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

01:00 Zümrüdüanka

01:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

02:00 Zümrüdüanka

02:30 Temizlik Benim İşim

03:15 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

13:00 25 Litre

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Organik Aşk

20:30 Mucize Doktor

22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

23:30 Yasak Elma

23:30 Tolgshow