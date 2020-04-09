09 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
01:00 Zümrüdüanka
01:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
02:00 Zümrüdüanka
02:30 Temizlik Benim İşim
03:15 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer ile Mutfakta
13:00 25 Litre
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Organik Aşk
20:30 Mucize Doktor
22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
23:30 Yasak Elma
23:30 Tolgshow