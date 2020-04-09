09 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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09 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
1 saat önce
09 Nisan 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:40 Berat Kandili Özel
01:30 Güzel Köylü
01:30 Kiralık Aşk
03:30 Kiralık Aşk
03:50 Sevdim Seni Bir Kere
04:40 Güzel Köylü
05:05 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
20:00 İşler Güçler
23:30 Güzel Köylü
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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