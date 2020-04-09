Son Dakika › TV › 09 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
09 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
1 saat önce
09 Nisan 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama 2020
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama 2020
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum