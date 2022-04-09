09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

09.04.2022 06:42
09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

09 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

03:10 Sahur Bereketi

05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:10 Ne Varsa İçindedir

06:40 Kuşlarla Yolculuk

07:30 Mesnevi'den Hikayeler

07:55 Dizi

11:15 Dizi

15:10 Ramazan Günlüğü

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

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09 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 09 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 09 Nisan 2022 Cnn Türk Yayın Akışı 09 Nisan 2022 Cnn Türk Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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