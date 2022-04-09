Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 Ne Varsa İçindedir
06:40 Kuşlarla Yolculuk
07:30 Mesnevi'den Hikayeler
07:55 Dizi
11:15 Dizi
15:10 Ramazan Günlüğü
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika