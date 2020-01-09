09 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 09 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

40 dakika önce

09 Ocak 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Lig Arası

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:45 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:15 Maç Saati

10:00 Lig Arası

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Lig Arası

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 İlk Yarının Golleri

20:00 Lig Arası

21:00 beIN Manşet

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:45 İngiltere Lig Kupası Kısa Özet

23:00 Leicester City - Aston Villa

23:00 Taraftar

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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