09 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 09 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

40 dakika önce

09 Ocak 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Max Steel

01:15 Kocan Kadar Konuş

02:15 Gelinim Mutfakta

03:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Akasya Durağı

05:30 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

20:00 Recep İvedik 2

22:15 Recep İvedik 2

22:15 Afili Aşk

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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