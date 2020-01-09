09 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Hedef Süper Lig
02:00 Futbol Aklı
03:30 Transfer Gündemi
05:30 Spor Artı
06:30 2019 Derleme
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2019 Derleme
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:50 2019 Derleme
11:00 Spor Manşet
12:00 2019 Derleme
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Futbol Aklı
21:30 Transfer Gündemi
23:00 Transfer Gündemi
23:10 Torino – Genoa