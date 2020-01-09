09 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Beni Takip Et
02:00 Kelime Oyunu
03:10 Galip Derviş
04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir
06:00 Şöhretin Bedeli
07:00 Kader Bağları
08:30 Çocuklar Duymasın
10:30 Yaprak Dökümü
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Annem
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Galip Derviş