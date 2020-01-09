09 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
12:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:00 Annemin Yarası
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Annemin Yarası
21:00 Deliormanlı
23:15 Eser Yenenler Show