09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

09.01.2021 06:42
09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

00:00 Sanal Direktör

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:30 Maç Saati

02:00 Taraftar

02:00 Maç Saati

03:00 Gamer

03:15 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

04:45 Gamer

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Sanal Direktör

06:30 Maç Saati

07:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

08:30 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

10:00 Taraftar

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:00 Gamer

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Sanal Direktör

12:00 Süper Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

15:30 1. Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

20:00 Sanal Direktör

20:45 Devre Arası

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

23:30 Gamer

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Maç, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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