09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Lig 00:00 Sanal Direktör 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Futbolun Şehirleri 01:30 Maç Saati 02:00 Taraftar 02:00 Maç Saati 03:00 Gamer 03:15 Süper Lig 03:45 Maç Saati 04:00 1. Lig 04:45 Gamer 05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 05:45 Süper Lig Maç Özetleri 06:00 Sanal Direktör 06:30 Maç Saati 07:00 Süper Lig Maç Özetleri 07:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri 08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü 08:30 Maç Saati 09:00 Futbolun Şehirleri 10:00 Taraftar 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 10:15 Maç Saati 11:00 Gamer 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:00 1. Lig 12:00 Sanal Direktör 12:00 Süper Lig 13:00 Maç Başlıyor 13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK 13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü 14:00 Maç Saati 14:15 Süper Lig 14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK 14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri 15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri 15:30 1. Lig 15:30 Maç Başlıyor 15:45 Süper Lig Kısa Özet 16:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor 16:35 Maç Başlıyor 16:45 Süper Lig 17:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor 17:00 Sanal Direktör 17:00 beIN Teknik 17:45 Devre Arası 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 Süper Lig 18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 19:00 Gamer 19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği 19:00 Süper Lig Maç Önü 19:45 Süper Lig 20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği 20:00 Sanal Direktör 20:45 Devre Arası 21:00 Futbolun Şehirleri 21:00 Süper Lig 22:00 Taraftar 22:00 Süper Lig Maç Sonu 23:00 Süper Lig Maç Özetleri 23:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri 23:30 Gamer 23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

Son Dakika

Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu

Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı

Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili