09 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Gece Görüşü 01:00 Akıl Çemberi 05:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 08:30 A'dan Z'ye 09:00 Haber 10:00 Haber 10:00 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 11:00 Haber 12:00 Haber 12:00 Gündem 12 13:00 Gündem 13 13:00 Haber 14:00 Haber 14:00 Bugün 14:40 Baştan Sona Sağlık 15:00 Haber 15:00 Bugün 16:00 Günlük 16:00 Haber 17:00 Haber 17:00 Günlük 18:00 Ana Haber 18:00 5N1K 21:00 CNN TÜRK Masası 21:00 Akıl Çemberi

Son Dakika

Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu

Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı

Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili