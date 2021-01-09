Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Alp Disiplini
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid
01:05 Kayaklı Koşu
01:05 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
02:05 Kayakla Atlama
02:45 Kayaklı Koşu
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Alp Disiplini
04:00 Kayakla Atlama
04:15 Alp Disiplini
05:00 Tenis
06:30 Snooker
08:30 Tenis
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:30 Alp Disiplini
12:05 Alp Disiplini
13:15 Biatlon
13:30 Alp Disiplini
14:45 Biatlon
14:45 Alp Disiplini
15:25 Alp Disiplini
16:15 Biatlon
17:35 Kayakla Atlama
18:10 Kayakla Atlama
19:30 Alp Disiplini
19:30 Kızak
20:00 Kızak
20:30 Biatlon
21:00 Kızak
21:30 Haberler
21:35 Kayakla Atlama
22:30 Alp Disiplini
23:30 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika