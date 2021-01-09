09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

09.01.2021 06:42
09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı, System.String[]

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Alp Disiplini

00:30 Haberler

00:35 Rally Raid

01:05 Kayaklı Koşu

01:05 Biatlon

02:00 Alp Disiplini

02:05 Kayakla Atlama

02:45 Kayaklı Koşu

03:30 Kayaklı Koşu

03:30 Alp Disiplini

04:00 Kayakla Atlama

04:15 Alp Disiplini

05:00 Tenis

06:30 Snooker

08:30 Tenis

10:30 Rally Raid

11:00 Kayakla Atlama

11:30 Alp Disiplini

12:05 Alp Disiplini

13:15 Biatlon

13:30 Alp Disiplini

14:45 Biatlon

14:45 Alp Disiplini

15:25 Alp Disiplini

16:15 Biatlon

17:35 Kayakla Atlama

18:10 Kayakla Atlama

19:30 Alp Disiplini

19:30 Kızak

20:00 Kızak

20:30 Biatlon

21:00 Kızak

21:30 Haberler

21:35 Kayakla Atlama

22:30 Alp Disiplini

23:30 Alp Disiplini

09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport, Biatlon, Ralli, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili
Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu         
00:43
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor         
23:15
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Deniz Akkaya cesur pozlarını Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı         
21:10
Kocaeli'de eşine Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı         
21:08
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 06:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei