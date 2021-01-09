Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Taktik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz
09:00 Bayern Münih - Mainz
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:40 Süper Lig Goller
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 İleri Üçlü
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Spor Haftasonu
16:30 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika