09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Teknik Analiz 00:05 Taktik Analiz 02:00 İleri Üçlü 02:00 Stadyum 03:35 Başlama Vuruşu 05:05 Taktik Analiz 05:05 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:00 Taktik Analiz 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz 09:00 Bayern Münih - Mainz 09:15 Bundesliga 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:40 Süper Lig Goller 10:50 Takvim Yaprakları 10:55 Hava Durumu 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 11:00 İleri Üçlü 12:25 Süper Lig Özetler 12:30 Spor Bülteni 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler 12:55 Efsanelerin İzinde 13:00 Yüz Yüze Futbol 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Futbol Anadolu 14:00 Avrupa Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 16:25 Takvim Yaprakları 16:30 Spor Haftasonu 16:30 Spor Hafta Sonu 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 18:55 İstanbulspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor 20:00 Spor Akşamı 20:45 Stadyum 21:00 Başlama Vuruşu 22:30 İleri Üçlü

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