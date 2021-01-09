09 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Kanlı Elmas 00:30 Vizontele 02:20 Türkan Hanım'ın Konağı 02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 04:45 Nirvana Alevler İçinde 05:40 Seksenler 06:30 Böyle Bitmesin 06:35 Acemi Anneler 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 08:45 Tozkoparan İskender 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 11:00 Kalk Gidelim 11:30 Acemi Anneler Stüdyo 13:00 Benim Adım Melek 13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 15:55 Acemi Anneler 16:15 Masumlar Apartmanı 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Gönül Dağı

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