09 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 02:30 Doya Doya Moda 03:15 Doğduğun Ev Kaderindir 04:30 Doya Doya Moda 04:30 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:15 Çook Yaşa 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Sinema 09:45 Masterchef Türkiye 2020 10:15 Kırmızı Oda 12:30 Doğduğun Ev Kaderindir 13:00 Oynat Bakalım 13:30 Ay Lav Yu Tuu 14:15 Doya Doya Moda 15:45 Kırmızı Oda 15:45 Ailecek Şaşkınız 18:15 Recep İvedik 5 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 20:00 Kırmızı Oda

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