Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Şehirden Uzakta
02:35 3'te 3
03:35 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Kıbrıs Zafere Doğru
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika