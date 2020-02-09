09 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:30 Dünden Bugüne

02:45 Maç Sonu

03:00 Süper Lig Maç Sonu

03:00 Sahne Arkasında

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

05:45 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

07:00 Süper Lig Kısa Özet

08:45 Maç Saati

09:00 Maç Sonu

09:15 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:05 Maç Başlıyor

13:30 HK Kayserispor - Antalyaspor

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Sahne Arkasında

14:15 Devre Arası

14:30 HK Kayserispor - Antalyaspor

14:45 Süper Lig'in Gol Kralları

15:00 Dünden Bugüne

15:00 Sahne Arkasında

15:30 Maç Sonu

15:45 Maç Başlıyor

16:00 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir

16:00 Süper Lig Maç Önü

16:45 Devre Arası

17:00 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir

17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

17:45 Devre Arası

18:00 Beşiktaş - Gaziantep FK

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray

19:00 Maç Önü

19:45 Devre Arası

20:00 Kasımpaşa - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Maç Saati