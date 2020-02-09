09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

44 dakika önce

09 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:45 Yıllar Sonra

02:15 Kuzey Güney

02:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Afili Aşk

14:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

15:45 Hekimoğlu

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:45 Hekimoğlu

23:30 Hep Yek

Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Yamaç öpüşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 07:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 09 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]