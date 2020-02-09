09 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Sucu Kamil
02:30 Hayalimdeki Gelinlik
03:00 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
04:30 Güzel Köylü
05:50 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Benim Tatlı Yalanım
07:45 Çilek Kokusu
08:00 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Babil
13:00 Hayalimdeki Gelinlik
15:45 Güvercin
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 4
20:00 Güvercin
22:50 Görevimiz Tehlike 4