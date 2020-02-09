09 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
00:00 Teknik Analiz
02:00 TFF 1. Lig Özetler
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 Teknik Analiz
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:35 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor
15:00 Süper Lig Özetler
15:10 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes
15:10 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
16:00 Süper Lig Özetler
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta
16:15 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes
17:00 Dakika Skor
17:15 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz