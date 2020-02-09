09 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

00:00 Teknik Analiz

02:00 TFF 1. Lig Özetler

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 Teknik Analiz

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:35 İngiltere Premier Lig Özetler

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Süper Spor

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:25 Salto

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:55 Hava Durumu

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Spor Kitaplığı

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor

15:00 Süper Lig Özetler

15:10 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes

15:10 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta

16:00 Süper Lig Özetler

16:10 TFF 1. Lig Özetler

16:15 Teksüt Bandırma BK - Beşiktaş Sompo Sigorta

16:15 Arel Üni. Büyükçekmece - Anadolu Efes

17:00 Dakika Skor

17:15 Spor Hafta Sonu

19:00 Dakika Skor

19:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz