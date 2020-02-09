09 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

02:10 Kanıt

02:20 Çok Gezenti

03:20 Rehber

03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

04:20 Müzik

04:30 Yalan Dünya

05:20 Sen de Yap

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:45 Sen de Yap

08:45 Çocuklar Duymasın

09:45 Çok Gezenti

11:15 Yeniden Konuşalım

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

16:45 Sen de Yap

18:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

18:45 Çok Gezenti

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Gece Kafası