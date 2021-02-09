Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 500 Great Goals Show
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
08:45 My Story
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 Uefa Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 My Story
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 Süper Lig
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 Gaziantep FK - Göztepe
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - Göztepe
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Y. Malatyaspor - Trabzonspor
19:45 Süper Lig
20:00 Y. Malatyaspor - Trabzonspor
21:00 Süper Lig
21:00 Fransa'dan Futbol
22:30 This is Paris
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika