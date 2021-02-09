09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

09 Şubat 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Sefirin Kızı 00:15 Sol Yanım 00:30 Dizi 02:45 Korumalar 03:00 Suikast 04:45 Türk Müziği 05:00 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 20:00 Dizi 20:00 Sen Kimsin 22:30 Seni Çok Bekledim

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