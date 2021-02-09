09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
09.02.2021 06:42
09 Şubat 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Sol Yanım
00:30 Dizi
02:45 Korumalar
03:00 Suikast
04:45 Türk Müziği
05:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
20:00 Sen Kimsin
22:30 Seni Çok Bekledim
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