09 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

09 Şubat 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Teknik Analiz 00:05 Taktik Analiz 02:00 Stadyum 05:05 Teknik Analiz 05:05 Taktik Analiz 06:58 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:03 Takvim Yaprakları 07:06 İstiklal Marşı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Hava Durumu 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:35 Süper Lig Özetler 12:35 İtalya Kupası Magazin 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Özetler 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 16:00 Hedef Süper Lig 16:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 18:55 Giresunspor - Bursaspor 19:30 Futbol Anadolu 21:00 Avrupa'dan Futbol 21:00 Stadyum 22:40 Juventus - Inter

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