09 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 İleri Üçlü Transfer

03:55 Olimpik Branşlar

05:45 Spor Toto Süper Lig Goller

05:55 Olimpik Branşlar

05:58 İstiklal Marşı

06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak

07:05 İlk Baskı

08:50 Spor Takvimi

08:55 Olimpik Branşlar

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Goller

09:25 Olimpik Branşlar

09:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Snowboard

11:15 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Serie A Özetler

13:50 Spor Takvimi

13:55 Olimpik Branşlar

14:00 TBMM-TV

16:30 Hedef Süper Lig

17:50 İtalya Serie A Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

22:55 Milan - Lazio