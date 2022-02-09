Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İleri Üçlü Transfer
03:55 Olimpik Branşlar
05:45 Spor Toto Süper Lig Goller
05:55 Olimpik Branşlar
05:58 İstiklal Marşı
06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak
07:05 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Olimpik Branşlar
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Goller
09:25 Olimpik Branşlar
09:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Snowboard
11:15 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Takvimi
13:55 Olimpik Branşlar
14:00 TBMM-TV
16:30 Hedef Süper Lig
17:50 İtalya Serie A Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
22:55 Milan - Lazio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika