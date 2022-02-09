09 Şubat 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star 2022

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2022